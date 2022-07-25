Кадр дня: какую фразу Мэрилин Монро записали лишь с 59 дубля

В 2000 году фильм «В джазе только девушке» был признан американскими киноакадемиками лучшей комедией в истории кинематографа США. До сих пор картину пересматривают поклонники творчества Мэрилин Монро, даже не подозревая, каких усилий стоили актрисе съемки в этом фильме. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «В джазе только девушке» Кадр из фильма «В джазе только девушке»

В частности, партнеры Монро по съемочной площадке вспоминали о том, что отношения между ними и актрисой были натянутыми. Все из-за того, что Мэрилин имела привычку опаздывать или даже вовсе не приезжать на съемки. Капризы звезды порой доводили членов съемочной группы до исступления. В бешенство партнеров приводила и неспособность актрисы запомнить свой текст. Даже самые элементарные реплики часто давались Монро с трудом.

Так, например, в одной из сцен Мэрилин необходимо было войти в комнату, задать вопрос «Где бурбон?» и поискать его в ящиках комода. Однако актриса постоянно делала что-то не так. В итоге простейшую сцену удалось снять лишь с 59-го дубля.