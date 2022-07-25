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1 час назад

Кадр дня: какую фразу Мэрилин Монро записали лишь с 59 дубля

Мария Кимакович

В 2000 году фильм «В джазе только девушке» был признан американскими киноакадемиками лучшей комедией в истории кинематографа США. До сих пор картину пересматривают поклонники творчества Мэрилин Монро, даже не подозревая, каких усилий стоили актрисе съемки в этом фильме. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Кадр дня: какую фразу Мэрилин Монро записали лишь с 59 дубля
Фото: Кадр из фильма «В джазе только девушке» Кадр из фильма «В джазе только девушке»

В частности, партнеры Монро по съемочной площадке вспоминали о том, что отношения между ними и актрисой были натянутыми. Все из-за того, что Мэрилин имела привычку опаздывать или даже вовсе не приезжать на съемки. Капризы звезды порой доводили членов съемочной группы до исступления. В бешенство партнеров приводила и неспособность актрисы запомнить свой текст. Даже самые элементарные реплики часто давались Монро с трудом.

Так, например, в одной из сцен Мэрилин необходимо было войти в комнату, задать вопрос «Где бурбон?» и поискать его в ящиках комода. Однако актриса постоянно делала что-то не так. В итоге простейшую сцену удалось снять лишь с 59-го дубля.

Такая же история случилась и с другим эпизодом: актриса постоянно путала слова в реплике «Это я, Душечка». Сцену снимали 47 раз.

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