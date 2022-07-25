«Мямлят»: актеры, которые сильнее всего бесят зрителей

Половина американских зрителей смотрят телевизор с субтитрами из за невнятного звука или непонятного акцента, следует из опроса Preply. Актером с самой неразборчивой речью зрители признали Тома Харди. В интернете даже появилась статья «Том Харди должен научиться произносить слова» и «Рейтинг фильмов с Томом Харди по степени сложности понимания его речи». Кто еще вошел в топ актеров с самой неразборчивой речью, читайте в материале «Рамблера.

Фото: Рамблер Рамблер

Британский акцент в целом представляет проблему для американцев: «Острые козырьки» и «Игра престолов» вошли в топ списка сериалов, которые смотрят с субтитрами. В случае Тома Харди дело усугубляется еще и тем, что актер часто произносит свои реплики из-под маски, особенно в фильмах Кристофера Нолана (третий «Темный рыцарь» и «Дюнкерк»).