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1 час назад

Лишившаяся роли в "Бэтвумен" Руби Роуз сыграет в новом боевике

Газета.Ruиещё 1

Актриса Руби Роуз получила роль в новом фильме «Безбилетник» (Stowaway) режиссера Деклана Уайтблума, ранее известного по работе над клипами Тейлор Свифт и братьев Джонас. Об этом сообщает Deadline.

Лишившаяся роли в "Бэтвумен" Роуз сыграет в новом боевике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В дебютном полнометражном фильме клипмейкера также сыграют Фрэнк Грилло и Патрик Шварценеггер.

По сюжету, преступники похищают яхту с ее хозяйкой, заядлой тусовщицей на борту. Обнаружив себя в открытом море с незнакомцами, женщина берет ситуацию под контроль.

Ранее студия Warner Bros. рассказала о причинах увольнения австралийской актрисы Руби Роуз, игравшей главную роль в сериале «Бэтвумен». В студии заявили, что Руби Роуз уволили после многочисленных жалоб на ее поведение на съемочной площадке.

«Правда в том, что из уважения ко всем причастным Warner Bros. Television решили не объяснять свое решение разорвать сотрудничество с Руби во втором сезоне сериала «Бэтвумен» из-за многочисленных жалоб на ее поведение — это связано с тем, что жалобы были озвучены в приватной форме»,

— сказали представители студии.

Актеры,Патрик Шварценеггер,Фрэнк Грилло,
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