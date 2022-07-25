Михалков снимет свой блокбастер в ответ Marvel

Информационный портал blitz.plus сообщил о том, что российский кинорежиссер Никита Михалков принял решение снять новую киноленту с участием многих известных российских актеров.
В новом кинопроекте под названием «Кракен» будут сниматься такие знаменитые артисты как Александр Петров, Данила Козловский, Милош Бикович, Сергей Безруков и другие звезды отечественного кино. Все это делается с целью показать, что русский кинематограф еще способен удивлять. Кинокритик Оксана Агапока полагает, что это будет своего рода «ответ» вселенной Marvel.
«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы, это актеры класса А, где каждый занимает свою роль по спасению мира. Возможно у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте»,
— прокомментировала обозреватель.
Также Агапова добавила, что этим фильмом Михалков хотел бы продемонстрировать, что Россия тоже способна на создание блокбастеров.
«Российское кино нам с вами говорит, что с ним все в порядке. Занятость главных актеров есть, зритель их ждет, большие проекты снимаются»,
— уточнила критик.