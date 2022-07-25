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13 минут назад

Никита Михалков снимет свой блокбастер с Козловским, Петровым и Безруковым в ответ Marvel

FBM.ru

Информационный портал blitz.plus сообщил о том, что российский кинорежиссер Никита Михалков принял решение снять новую киноленту с участием многих известных российских актеров.

Михалков снимет свой блокбастер в ответ Marvel
Фото: FBM.ruFBM.ru

В новом кинопроекте под названием «Кракен» будут сниматься такие знаменитые артисты как Александр Петров, Данила Козловский, Милош Бикович, Сергей Безруков и другие звезды отечественного кино. Все это делается с целью показать, что русский кинематограф еще способен удивлять. Кинокритик Оксана Агапока полагает, что это будет своего рода «ответ» вселенной Marvel.

«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы, это актеры класса А, где каждый занимает свою роль по спасению мира. Возможно у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте»,

— прокомментировала обозреватель.

Также Агапова добавила, что этим фильмом Михалков хотел бы продемонстрировать, что Россия тоже способна на создание блокбастеров.

«Российское кино нам с вами говорит, что с ним все в порядке. Занятость главных актеров есть, зритель их ждет, большие проекты снимаются»,

— уточнила критик.

Актеры,Александр Петров,Милош Бикович,Данила Козловский,Никита Михалков,
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