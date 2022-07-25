Михалков снимет свой блокбастер в ответ Marvel

«Это что-то вроде того, как устроена вселенная Marvel. Если мы с вами посмотрим их фильмы, это актеры класса А, где каждый занимает свою роль по спасению мира. Возможно у нас пытаются играть с этой формулировкой, когда главные наши актеры объединяются, снимаются в таком проекте»,