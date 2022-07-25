Умер известный актер сериала «Твин Пикс» и фильма «Титаник»

В Британии скончался знаменитый актер Дэвид Уорнер. Ему было 80 лет. Об этом пишет Телеграм-канал РИА Новости.

Фото: ФедералПресс ФедералПресс

«Он умер от рака», – уточняет источник.

Уорнер родился в 1941 году. Его отец был евреем, кстати, с русским корнями. За всю жизнь семья част переезжала, и мальчик сменил кучу школ. Но 15 он нашел любимого учителя литературы, с которым поставил пьесу и раскрыл театральные способности. Мать предложила ему пойти в Королевскую академию драматического искусства.

И не прогадала. Уорнер играл в культовом сериале «Твин Пикс», в легендарном «Титанике», «Омене», в «Затерянном мире» и в «Планете обезьян».