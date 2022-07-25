Что происходит с Ширвиндтом после госпитализации

"Абсолютно у него все в порядке. Мы отпраздновали его день рождения. Он отдыхает... Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава Богу. Не знаю, где именно он отдыхает - может, дома, может, на даче, может, еще где. Он не в больнице".