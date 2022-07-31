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57 минут назад

Тренируйся как мужик: как актрисы готовятся к съемкам

Даша Краснова

Если вы думаете, что актрисе достаточно мило улыбнуться, чтобы получить роль, то вы ошибаетесь. Съемки в боевиках требуют серьезной подготовки, так как все чаще предлагают зрителю образ не только красивой, но и сильной женщины. Она должа быть умной, легко управляться с оружием и иметь хорошие физические данные. "Рамблер" расскажет, как известные актрисы готовились к своим ролям.

«Тренируйся как мужик»: как актрисы готовятся к съемкам
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Ума Турман

Чтобы воплотить на экране образ невесты в фильме Квентина Тарантино, Ума Турман должна была обучиться боевому искусству и освоить иностранный язык. Она изучала три стиля кун-фу, два стиля боя на мечах, метание ножей, бой на ножах, рукопашный бой и японский язык. По словам актрисы, на встречи с мастером боевых искусств она ходила как на тяжелую работу — никаких послаблений или отмен занятий. Подготовка длилась три месяца и занимала пять дней в неделю в течение трех месяцев с утра и до вечера.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли большая поклонница боевых искусств, поэтому сама не прочь потренироваться. Например, во время подготовки к съемкам фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» она изучала верховую езду и бой на палках. А затем обучалась сочетанию тайского бокса и крав-мага при работе над фильмом «Солт». Занятия проходили несколько раз в неделю, во время перерывов на съемках и по выходным.

Марго Робби

Чтобы сняться в фильме «Тоня против всех», Марго Робби тренировалась по три раза в неделю в течение трех месяцев до начала съемочного процесса. В результате она хорошо отработала несколько связок, которые выполняют настоящие фигуристки, чтобы потом применить их в работе над фильмом. Тренировки начинались рано, поэтому вставать приходилось в 5.30 утра. Сама актриса не раз признавалась, что плакала после их окончания.

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