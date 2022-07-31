«Тренируйся как мужик»: как актрисы готовятся к съемкам

Если вы думаете, что актрисе достаточно мило улыбнуться, чтобы получить роль, то вы ошибаетесь. Съемки в боевиках требуют серьезной подготовки, так как все чаще предлагают зрителю образ не только красивой, но и сильной женщины. Она должа быть умной, легко управляться с оружием и иметь хорошие физические данные. "Рамблер" расскажет, как известные актрисы готовились к своим ролям.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Ума Турман

Чтобы воплотить на экране образ невесты в фильме Квентина Тарантино, Ума Турман должна была обучиться боевому искусству и освоить иностранный язык. Она изучала три стиля кун-фу, два стиля боя на мечах, метание ножей, бой на ножах, рукопашный бой и японский язык. По словам актрисы, на встречи с мастером боевых искусств она ходила как на тяжелую работу — никаких послаблений или отмен занятий. Подготовка длилась три месяца и занимала пять дней в неделю в течение трех месяцев с утра и до вечера.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли большая поклонница боевых искусств, поэтому сама не прочь потренироваться. Например, во время подготовки к съемкам фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» она изучала верховую езду и бой на палках. А затем обучалась сочетанию тайского бокса и крав-мага при работе над фильмом «Солт». Занятия проходили несколько раз в неделю, во время перерывов на съемках и по выходным.

Марго Робби