Кто признан лучшим режиссером и актером сезона 2021-2022

В завершении творческого сезона 2021 - 2022 в Театре молодежи во Владивостоке традиционно прошло награждение премией имени Лиозина, сообщает ИА DEITA.RU.
Коллектив театра в тринадцатый раз выбрал лучший спектакль большой и малой форм, лучшего актёра и лучшую актрису прошедшего театрального сезона.
Звания лучшего спектакля, поставленного на большой сцене, удостоена постановка режиссёра Виталия Дьяченко «Королева Гвендолин».
На малой сцене признание коллектива получил спектакль режиссёра Антона Шефатова «Войцек».
«Королева Гвендолин» собрала от Театра букет признания. Сразу две роли этой постановки признаны лучшими в сезоне. Награды получили: Павел Пятыров за роль Тролля (номинация «Лучшая мужская роль») и Валерия Самарина за роль королевы Гвендолин (номинация «Лучшая женская роль»).
Как актёры и режиссёры восприняли награды от коллектива, у них узнала корреспондент DEITA.RU.
Павел Пятыров: «Я очень, очень рад. Для меня это было неожиданно. И, конечно же, я очень благодарен режиссеру Виталию Анатольевичу за эту роль».
Валерия Самарина: «Я очень рада, что мы взяли премию за лучший спектакль «Королева Гвендолин» режиссёра Дьяченко. Для нас это очень важно. Очень рада, что получила премию за лучшую женскую роль в этом спектакле. Я очень благодарна коллегам за то, что оценили мои страдания (смеётся) и старания. Спасибо режиссёру за то, что выбрал эту пьесу и поставил это спектакль, и дал эту роль мне. Спасибо руководству, которое организовало нашу работу и пустило спектакль в жизнь. Я очень рада, что наш спектакль увидели многие люди, и очень надеюсь, что у «Королевы Гвендолин» в Театре молодёжи будет ещё много, много лет жизни».
Для режиссёра Антона Шефатова это первая награда, а ведь «Войцек» – его первая большая режиссёрская работа и сразу серьёзная заявка, оцененная коллегами. Антон учится на четвёртом курсе ГИТИСа в мастерской Иосифа Леонидовича Райхельгауза.
«Я очень благодарен коллегам за то, что они решили, что этот спектакль достоин быть признанным лучшим в сезоне как спектакль малой сцены. Что я чувствую? Благодарность. Что думаю о работе режиссером? Мой мастер любит говорить: «Во всём виноват режиссёр». Это в первую очередь большая степень ответственности».
О заслуженности награды говорит и то, что номинированы на премию за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль также были актеры этого спектакля. Николай Тирищук за роль Войцека и Олеся Белоконь за роль Марии.
К сожалению, мы не могли поговорить с режиссёром Виталием Дьяченко. Он недавно вышел из состава Театра молодёжи во Владивостоке. Это событие расстроило многих зрителей, с ним связывали большие надежды на интересные и качественные спектакли. Поэтому здесь приведём слова Виталия Дьяченко из интервью, которое он два года назад дал DEITA.RU. Возможно, это немного может объяснить, почему его спектакли оценены зрителями и коллегами.
«Репетиция, – говорит режиссёр, – это когда приходишь, кожу снимаешь и пошёл. Любое дуновение ветра причиняет тебе боль, ты чувствуешь себя незащищённым, непонимаемым, ранимым, странным, а вокруг – всё враг, всё проблема. Вот так, с точки зрения артиста, я вижу репетицию. И надо этих бескожных друг к другу прикоснуть. Спектакль - это никакое не полотно, спектакль – это акт сотворчества. Репетиция – это акт сотворчества большой, а спектакль – маленький».
Кроме упомянутых выше актёров на лучшую роль были выдвинуты: Анастасия Ларионова за роль Джилл в спектакле «Эти свободные бабочки (режиссёр Виталий Дьяченко) и Илья Апанаев за роль Счастливцева в спектакле «Лес» (режиссёр Александр Огарев).
Премия имени Лиозина Игоря Михайловича в Театре Молодёжи проводится ежегодно уже 13 лет. Лучший спектакль сезона и лучших актеров сезона тайным голосованием выбирает весь коллектив театра. Лиозин Игорь Михайлович был художественным руководителем Приморского ТЮЗА с 1959 по 1975 годы. ТЮЗ (ныне Театр молодёжи) имел при нём оглушительный успех.