Кто признан лучшим режиссером и актером сезона 2021-2022

Валерия Самарина: «Я очень рада, что мы взяли премию за лучший спектакль «Королева Гвендолин» режиссёра Дьяченко. Для нас это очень важно. Очень рада, что получила премию за лучшую женскую роль в этом спектакле. Я очень благодарна коллегам за то, что оценили мои страдания (смеётся) и старания. Спасибо режиссёру за то, что выбрал эту пьесу и поставил это спектакль, и дал эту роль мне. Спасибо руководству, которое организовало нашу работу и пустило спектакль в жизнь. Я очень рада, что наш спектакль увидели многие люди, и очень надеюсь, что у «Королевы Гвендолин» в Театре молодёжи будет ещё много, много лет жизни».