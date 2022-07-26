Из жизни ушел 21 актер из сериала «Воронины»

Как стало известно, скончался уже 21 актер из всеми любимого телесериала «Воронины». Среди знаменитостей, которые ушли из жизни, такие культовые артисты, как Борис Клюев, Борис Невзоров, Римма Маркова, Михаил Кокшенов и многие другие.

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Телевизионный проект «Воронины» превзошел в свое время все ожидания зрительской аудитории. В общей сложности было выпущено 552 эпизода за десять лет присутствия сериала на экране.

Многосерийный комедийный фильм задумывался как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», а с 11 сезона авторы проекта приняли решение отойти от первоисточника. В 2010 году сериал был награжден премией ТЭФИ в номинации «Ситком года», передает «Комсомольская правда».