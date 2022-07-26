Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Из жизни ушёл 21 актер из сериала «Воронины»: Борис Клюев, Римма Маркова, Борис Невзоров

FBM.ru

Как стало известно, скончался уже 21 актер из всеми любимого телесериала «Воронины». Среди знаменитостей, которые ушли из жизни, такие культовые артисты, как Борис Клюев, Борис Невзоров, Римма Маркова, Михаил Кокшенов и многие другие.

Из жизни ушел 21 актер из сериала «Воронины»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Телевизионный проект «Воронины» превзошел в свое время все ожидания зрительской аудитории. В общей сложности было выпущено 552 эпизода за десять лет присутствия сериала на экране.

Многосерийный комедийный фильм задумывался как адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», а с 11 сезона авторы проекта приняли решение отойти от первоисточника. В 2010 году сериал был награжден премией ТЭФИ в номинации «Ситком года», передает «Комсомольская правда».

Напомним, что последняя серия «Ворониных» вышла в эфир 3 октября 2019 года. Одной из причин закрытия проекта оказался тот факт, что из жизни ушел актер Борис Клюев, который исполнял роль харизматичного главы семейства.

Актеры,Римма Маркова,Борис Невзоров,Михаил Кокшенов,Борис Клюев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители