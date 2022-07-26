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8 минут назад

Актер из Таганрога Павел Деревянко поправился на четыре размера для роли в сериале

Don24.ru

Уроженец Таганрога Павел Деревянко «поправился» на четыре размера для роли в новом сезоне сериала «Дылды». Фотографиями поделилась PR-служба СТС.

Деревянко поправился на четыре размера для роли в сериале
Фото: Фото: PR-служба телеканала СТС Фото: PR-служба телеканала СТС

Деревянко сыграл тренера по волейболу, который не может оправиться от предательства команды. Он пьет, перестает за собой следить и теряет форму. Достигнуть нужных размеров актеру помог поролоновый костюм.

Съемки проходили на локациях в Анапе, но подвела погода. За солнечными кадрами группа улетела на Кипр.

«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода. Но особенно тяжело было девчонкам в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном»,

— рассказал таганрожец.

Актеры,Павел Деревянко,
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