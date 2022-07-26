Деревянко поправился на четыре размера для роли в сериале

Уроженец Таганрога Павел Деревянко «поправился» на четыре размера для роли в новом сезоне сериала «Дылды». Фотографиями поделилась PR-служба СТС.
Деревянко сыграл тренера по волейболу, который не может оправиться от предательства команды. Он пьет, перестает за собой следить и теряет форму. Достигнуть нужных размеров актеру помог поролоновый костюм.
Съемки проходили на локациях в Анапе, но подвела погода. За солнечными кадрами группа улетела на Кипр.
«Для октября в Анапе была какая-то аномальная погода. Но особенно тяжело было девчонкам в лёгкой форме. Мне в этом смысле было проще: на мне был непродуваемый костюм с поролоном»,
— рассказал таганрожец.