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4 часа назад

Умер актер сериала "Закон и порядок"

Мира Маркина

Актер Пол Сорвино, известный по сериалам "Закон и порядок" и "Славные парни" ушел из жизни. Ему было 83 года. Об этом сообщает TMZ.

Умер актер сериала "Закон и порядок"
Фото: Кадр из сериала "Закон и порядок"Кадр из сериала "Закон и порядок"

Новостью о смерти артиста поделилась его жена Ди Ди:

"Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену".

За свою карьеру актер сыграл более 50 ролей. Сорвино не раз удостаивали театральными премиями, а также он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что умер актер Сергей Сосновский.

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