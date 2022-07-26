Умер актер сериала "Закон и порядок"

Актер Пол Сорвино, известный по сериалам "Закон и порядок" и "Славные парни" ушел из жизни. Ему было 83 года. Об этом сообщает TMZ.

Фото: Кадр из сериала "Закон и порядок" Кадр из сериала "Закон и порядок"

Новостью о смерти артиста поделилась его жена Ди Ди:

"Наши сердца разбиты, другого Пола Сорвино никогда не будет, он был любовью всей моей жизни и одним из величайших исполнителей, когда-либо украшавших экран и сцену".

За свою карьеру актер сыграл более 50 ролей. Сорвино не раз удостаивали театральными премиями, а также он был номинирован на премию Гильдии киноактеров США.