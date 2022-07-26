Марго Робби ударила коллегу на съемках фильма «Барби»

Совсем недавно закончились съемки фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг (Greta Gerwig), известной картинами «Леди Берд» и «Маленькие женщины» . Главную роль получила актриса Марго Робби (Margot Robbie), идеально подходящая под образ куклы Барби. В пару ей поставили Райана Гослинга (Ryan Gosling), которого в социальных сетях, в особенности в Twitter, давно сравнивали с Кеном. Несмотря на то, что съемки, судя по кадрам с площадки, проходили очень весело, не обошлось и без некоторых эксцессов.

Актеры снимали сцену на пляже, где один из персонажей хватает Барби за попу, после чего девушка должна отвесить ему хлесткую пощечину. Марго решила вложить в это действие все свои силы, так что у парня даже слетела шляпа. Конечно, этот момент был прописан в сценарии, но присутствующие в этот день на пляже зеваки заявили, что актеру действительно не поздоровилось. Впрочем, они также отметили, что видели, как Робби перед началом каждого дубля тщательно выверяла расстояние между собой и коллегой, чтобы не доставить ему больших неудобств. Ведь молодому человеку еще сниматься и сниматься!