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24 минуты назад

Медсестра призвала звезду «Очень странных дел» сделать ботокс и была пристыжена

Lenta.ru

Практикующая медсестра изменила пропорции лица американской актрисы Наталии Дайер посредством фотошопа и была пристыжена в сети. Соответствующий пост опубликован на ее странице в TikTok.

Медсестра призвала звезду «Очень странных дел» сделать ботокс и была пристыжена
Фото: Regina Wagner / Geisler-Fotopress / Globallookpress.comRegina Wagner / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Косметолог Миранда Уилсон сняла видео, в котором рассказала, какие процедуры требуются звезде «Очень странных дел» ради привлекательной внешности. По мнению блогерши, знаменитости необходимо сделать инъекции ботокса в подбородок и скулы. Кроме того, она призвала девушку увеличить губы посредством уколов и прибегнуть к подтяжке бровей.

В конце ролика эксперт демонстрирует, как Дайер выглядела бы после указанных вмешательств, призванных улучшить внешний вид. На размещенных кадрах видно, что лицо девушки визуально вытянулось, а глаза стали более открытыми в сравнении с оригинальной фотографией.

Пользователи сети, в свою очередь, не оценили рекомендации Уилсон, о чем принялись писать в многочисленных публикациях в Twitter, на которые обратили внимание журналисты Daily Mail. «Если бы кто-то сделал такое видео обо мне — я была бы в ярости», «Она буквально самый красивый человек в мире, кому нужны твои советы?», «Ненавижу такие видео! Она прекрасна», «Ты превратила красавицу в чудовище», — высказывались фанаты актрисы.

Ранее появилась информация о том, что четвертый сезон «Очень странных дел» установил новый рекорд по числу просмотров на стриминговом сервисе Netflix. Общее время просмотров сезона по всему миру составило 286,79 миллиона часов в первый уик-энд. По этому показателю «Очень странные дела» обошли второй сезон «Бриджертонов».

Актеры,Наталия Дайер,Netflix,
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