Микки Рурк не уважает Тома Круза

Актер высказался о коллеге.
- Этот парень уже 35 лет играет одну и ту же роль. Я такое не уважаю. В моем мире он неуместен, - заявил Микки Рурк в телеинтервью Пирсу Моргану о Томе Крузе.
По гамбургскому счету так оно и есть. Однако фильмы Круза, пусть в большинстве своем откровенно коммерческие, все эти годы пользовались неизменным успехом у зрителей. Кроме того, Том - трехкратный номинант на премию «Оскар», а Рурк удостоился этой чести лишь однажды - за драму «Рестлер».
Так кого же «уважает» Микки? Это «адвокат дьявола» Аль Пачино, «бешеный бык» Роберт Де Ниро (Рурк оговорился, что больше ценит его ранние фильмы),«охотник на оленей» Кристофер Уокен, «дикий гусь» Ричард Харрис и «отступник» Рэй Уинстон.