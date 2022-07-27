Микки Рурк не уважает Тома Круза

- Этот парень уже 35 лет играет одну и ту же роль. Я такое не уважаю. В моем мире он неуместен, - заявил Микки Рурк в телеинтервью Пирсу Моргану о Томе Крузе .

По гамбургскому счету так оно и есть. Однако фильмы Круза, пусть в большинстве своем откровенно коммерческие, все эти годы пользовались неизменным успехом у зрителей. Кроме того, Том - трехкратный номинант на премию «Оскар», а Рурк удостоился этой чести лишь однажды - за драму «Рестлер».