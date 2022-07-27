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38 минут назад

Дэниел Рэдклифф: "Я снимался в «Гарри Поттере», потому что ненавидел школу"

Чемпионат.com

Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в одноимённой кинофраншизе, рассказал о своём прекрасном детстве на съёмках. Актёр стал играть юного волшебника, когда ему было 12 лет, и, безусловно, это повлияло на школьные годы, ведь полноценно учиться он попросту не мог.

"Я снимался в «Гарри Поттере», потому что ненавидел школу"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Но особенно его это и не беспокоило. Более того, он ненавидел школу, в том числе поэтому он и согласился играть Гарри Поттера в течение следующих 10 лет.

Многие молодые люди начинают с первых ролей в кино, а затем говорят: «Мне это больше не нравится». Однако некоторые из них становятся кормильцами для своей семьи, поэтому они как бы обязаны продолжать сниматься. У меня была другая ситуация. Мои мама и папа спрашивали меня между съёмками: «Тебе всё ещё нравится, ты хочешь вернуться?» И я всегда отвечал: «Да, я ненавижу школу».

Конечно, Дэниел всё-таки полностью не избежал школы: он вместе с другими молодыми актёрами учился в перерывах на съёмках.

Актеры,Дэниел Рэдклифф,Гарри Поттер,
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