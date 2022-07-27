"Я снимался в «Гарри Поттере», потому что ненавидел школу"

Многие молодые люди начинают с первых ролей в кино, а затем говорят: «Мне это больше не нравится». Однако некоторые из них становятся кормильцами для своей семьи, поэтому они как бы обязаны продолжать сниматься. У меня была другая ситуация. Мои мама и папа спрашивали меня между съёмками: «Тебе всё ещё нравится, ты хочешь вернуться?» И я всегда отвечал: «Да, я ненавижу школу».