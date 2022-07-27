Кейт Уинслет сыграет в сериале «Дворец»

По данным Variety, Кейт Уинслет («Титаник», «Вечное сияние чистого разума») подписала очередной контракт с компанией HBO. Их новой совместной работой станет мини-сериал The Palace («Дворец»), в котором актриса исполнит главную роль и выступит исполнительным продюсером. Шоураннером выступит Уилл Трэйси — сценарист «Наследников».

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«Дворец» расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а кого именно сыграет Уинслет, неизвестно. Даты выхода у проекта пока нет.