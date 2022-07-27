Пограничники задержали в США звезду “Очень странных дел”

Британца Джозефа Куинна, исполнителя роли Эдди Мансона в сериале “Очень странные дела”, задержали на границе. Актера могли не пустить в страну, сообщает Variety.
Когда Куинн проходил пост миграционной службы, сотрудник остановил актера и попросил проследовать за ним. В полуподвальном помещении звезду ждал настоящий допрос.
“Кто-то спросил меня: "Что вы делаете в Соединенных Штатах, сэр?" Я ответил: "Я приехал, чтобы встретиться с Джимми Фэллоном на его шоу. И мне не поверили”, — поделился Джозеф.
Ситуация разрешилась благодаря тому, что другой сотрудник миграционной службы узнал в Джозефе звезду “Очень странных дел”. Он попросил коллегу “оставить Эдди в покое” и, отдав документы актеру, справился, появится ли Куинн в следующем сезоне.
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