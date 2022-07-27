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1 час назад

Пограничники не захотели пускать в США звезду “Очень странных дел”

Мира Маркина

Британца Джозефа Куинна, исполнителя роли Эдди Мансона в сериале “Очень странные дела”, задержали на границе. Актера могли не пустить в страну, сообщает Variety.

Пограничники задержали в США звезду “Очень странных дел”
Фото: Кадр из сериала "Очень странные дела"Кадр из сериала "Очень странные дела"

Когда Куинн проходил пост миграционной службы, сотрудник остановил актера и попросил проследовать за ним. В полуподвальном помещении звезду ждал настоящий допрос.

“Кто-то спросил меня: "Что вы делаете в Соединенных Штатах, сэр?" Я ответил: "Я приехал, чтобы встретиться с Джимми Фэллоном на его шоу. И мне не поверили”, — поделился Джозеф.

Ситуация разрешилась благодаря тому, что другой сотрудник миграционной службы узнал в Джозефе звезду “Очень странных дел”. Он попросил коллегу “оставить Эдди в покое” и, отдав документы актеру, справился, появится ли Куинн в следующем сезоне.

Ранее мы рассказывали, почему “Очень странные дела” считаются одним из самых дорогих сериалов современности.

Актеры,Джимми Фэллон,
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