Актеру Максиму Матвееву — 40 лет

Заслуженный артист России Максим Матвеев празднует юбилей — 28 июля актёру исполняется 40 лет. После школы планировал учиться на юриста, но судьба свела его с театром, а позже — и с кинематографом. В копилке Матвеева около 50 ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных лент с его участием — «Стиляги», «Тариф Новогодний», «Свадьба по обмену», «Анна Каренина. История Вронского», а также сериалы «Триггер», «Домашнее поле» и «Шерлок в России». Помимо творчества артист занимается благотворительностью, в частности, входит в правление фонда «Доктор Клоун».

Фото: RT на русском RT на русском

Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлый (Калининградская область). Его мать — филолог, а отчим — моряк. В школьные годы Матвеев занимался фехтованием и стал со временем кандидатом в мастера спорта.

Кадр из фильма "Стиляги"

Будущий актёр окончил саратовскую школу с серебряной медалью. Изначально юноша планировал учиться на юриста, но во время выпускного бала медалистов ведущий мероприятия — актёр Владимир Смирнов — заметил Матвеева и посоветовал ему встретиться с театральным педагогом Валентиной Ермаковой. После прослушивания Ермакова пригласила Матвеева в Саратовскую государственную консерваторию имени Л.В. Собинова сразу на второй курс.

Матвеев дебютировал на сцене в спектакле «Королевские игры». Его дипломной работой была главная роль в постановке «Дон Гуан» по произведению А.С. Пушкина.

После выпуска из консерватории Максим Матвеев переехал в Москву, где в 2006 году окончил Школу-студию МХАТ (курс И. Золотовицкого и С. Земцова).

Кинодебют состоялся в 2007 году: Матвеев снялся в фильме «Тиски» Валерия Тодоровского. В том же году артист исполнил роль в мелодраме «Спасибо за любовь!» Константина Худякова. За роль в «Тисках» он был номинирован на премию MTV в категории «Прорыв года». В 2008-м вышло ещё два фильма с Максимом Матвеевым — «Стиляги» и «Тариф Новогодний».

Максим Матвеев занимается благотворительностью. Он был волонтёром в детской клинической больнице РНИМУ имени Пирогова, а в 2013 году стал членом правления фонда «Доктор Клоун».

В 2018 году Максим Матвеев был удостоен звания «Заслуженный артист России».

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Актёр состоял в браке с актрисой Яной Сексте около года, в 2009-м пара распалась. В 2010 году Матвеев женился на актрисе Елизавете Боярской. Супруги воспитывают двоих сыновей — Андрея и Григория.