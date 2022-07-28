Александр Балуев опроверг слухи о серьезной болезни

Российский актер Александр Балуев заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни. Волнение поклонников вызвало долгое отсутствие артиста на публике.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Как пишет портал BLITZ+, Балуев усердно работал: в настоящее время артист снимается в фильмах и играет в театре. Именно поэтому он перестал посещать светские мероприятия.

«Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается – информационная дыра. В общем, у меня все хорошо»,

— рассказал он.