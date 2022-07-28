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1 час назад

Александр Балуев опроверг слухи о серьезной болезни

Слово и Дело

Российский актер Александр Балуев заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни. Волнение поклонников вызвало долгое отсутствие артиста на публике.

Александр Балуев опроверг слухи о серьезной болезни
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Как пишет портал BLITZ+, Балуев усердно работал: в настоящее время артист снимается в фильмах и играет в театре. Именно поэтому он перестал посещать светские мероприятия.

«Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается – информационная дыра. В общем, у меня все хорошо»,

— рассказал он.

Актер также отметил, что в ближайшее время публика познакомится с новыми проектами с его участием.

Актеры,Александр Балуев,
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