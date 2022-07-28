Александр Балуев опроверг слухи о серьезной болезни

Российский актер Александр Балуев заявил о хорошем самочувствии на фоне слухов о болезни. Волнение поклонников вызвало долгое отсутствие артиста на публике.
Как пишет портал BLITZ+, Балуев усердно работал: в настоящее время артист снимается в фильмах и играет в театре. Именно поэтому он перестал посещать светские мероприятия.
«Я не брал отпуск. Снимаюсь так же. Просто так получается – информационная дыра. В общем, у меня все хорошо»,
— рассказал он.
Актер также отметил, что в ближайшее время публика познакомится с новыми проектами с его участием.