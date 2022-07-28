Сын Риз Уизерспун дебютировал в кино

Сын актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа дебютировал в третьем сезоне комедийно-драматического сериала Netflix "Я никогда не". Об этом сообщает Daily Mail.

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Дикон Филипп получил роль Паркера, ученика частной школы.

В третьем сезоне сериала сюжет разворачивается вокруг совершеннолетия главной героини Деви. Она продолжает справляться с повседневными трудностями старшей школы и домашними драмами, а также заводит новые романтические отношения.

Помимо сына Уизерспун, к актерскому составу присоединится Терри Ху, которая сыграет Аддисона - небинарного персонажа.