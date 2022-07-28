Сын Риз Уизерспун дебютировал в кино

Сын актеров Риз Уизерспун и Райана Филиппа дебютировал в третьем сезоне комедийно-драматического сериала Netflix "Я никогда не". Об этом сообщает Daily Mail.
Дикон Филипп получил роль Паркера, ученика частной школы.
В третьем сезоне сериала сюжет разворачивается вокруг совершеннолетия главной героини Деви. Она продолжает справляться с повседневными трудностями старшей школы и домашними драмами, а также заводит новые романтические отношения.
Помимо сына Уизерспун, к актерскому составу присоединится Терри Ху, которая сыграет Аддисона - небинарного персонажа.
Филипп-младший закончил среднюю школу в прошлом месяце. Риз Уизерспун и ее бывший муж Райан Филлипп воссоединились, чтобы отпраздновать выпуск наследника. Звезды состояли в браке с 1999 по 2007 год.