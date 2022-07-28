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2 часа назад

Умер актер и режиссер Джеред Барклай

Газета.Ru

Актер, режиссер и журналист Джеред Барклай умер в возрасте 91 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер актер и режиссер Джеред Барклай
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист ушел из жизни в Северном Голливуде от лейкемии, вызванной миелодиспластическим синдромом.

Барклай начал свою карьеру в 1934 году в возрасте 3 лет, выступая в водевилях с Джуди Гарланд, Ширли Темпл и Сэмми Дэвисом-младшим. В 6 лет он стал актером на радио, а в 12 лет путешествовал с йирком Клайда Битти.

Уже через два года состоялся его театральный дебют. За время актерской карьеры Джеред Барклай появился в таких телепроектах, как "Альфред Хичкок представляет", "Детский час", "Человек с золотой рукой", "Судебный исполнитель".

Артист озвучил персонажа в "Смурфиках" и сыграл Цереброса в "Трансформерах".

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