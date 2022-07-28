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1 час назад

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс

Газета.Ruиещё 3

Актер и юморист Бернард Криббинс скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщает The Guardian. Криббинс наиболее известен в последние годы своей повторяющейся ролью в "Докторе Кто".

Умер звезда сериала "Доктор Кто" Бернард Криббинс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Впервые он представил персонажа во вселенной Доктора Кто в фильме "Вторжение Далеков на Землю" в 1964 году. В 2007 году он сыграл в сериале другого героя, Уилфреда Мотта. Также актер известен по работе в таких кинопроектах, как "Безумие" Альфреда Хичкока, "Чисто английские убийства" и "Дюнкерк" 1958 года.

Криббинс выступал на сцене театра на протяжении всей своей карьеры в многочисленных представлениях пантомимы.

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