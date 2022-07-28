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2 часа назад

Умерла актриса Фэй Марлоу

Lenta.ru

Актриса и писательница Фэй Марлоу скончалась в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умерла актриса Фэй Марлоу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Марлоу ушла из жизни 5 мая в городе Кэри, штат Северная Каролина. Другие подробности смерти не приводятся.

Марлоу родилась в 1926 году в Лос-Анджелесе, в Доме для незамужних матерей. Когда Фэй было 18 месяцев, ее удочерила пара из Голливуда.

В 1943 году Марлоу заметил искатель талантов. Уже через год актриса сыграла одну из своих первых ролей в театре. В кино артистка дебютировала в 1945 году в фильме «Площадь похмелья». Следующими проектами Фэй стали картины «Оставьте ее в раю», «Паук», «Свидание с Энни», «Младшая мисс», «Венецианский вор» и другие.

Позднее Марлоу стала известна как писательница, выступая под творческим псевдонимом Фэй Хьюстон. Автобиография актрисы, где она рассказывает о поисках своих биологических родителей, вышла в 2014 году.

Актеры,Паук,
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