Звезда "Эйфории" призвала не сравнивать ее с героиней сериала

"Люди забывают, что я играю персонажа, они думают: "О, она раздевается на экране, она секс-символ". И я не могу пройти мимо этого. У меня нет проблем с этими сценами, и я не перестану в них сниматься, но я бы хотела, чтобы был более простой способ вести открытый разговор о том, что мы предполагаем об актерах в индустрии",