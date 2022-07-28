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20 минут назад

Звезда "Эйфории" Сидни Суини призвала не сравнивать ее с героиней сериала

Газета.Ru

24-летняя американская актриса Сидни Суини, известная по роли в популярном сериале "Эйфория", прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини Кэсси Говард, пишет The Hollywood Reporter.

Звезда "Эйфории" призвала не сравнивать ее с героиней сериала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она заявила, что не может считаться "секс-символом" только потому, что ее персонаж нередко предстает в обнаженном виде и "раздевается на экране". Суини подчеркнула, что продолжит сниматься в эротических сценах, так как не видит в этом никакой для себя проблемы. По ее мнению, необходимо найти более простой способ обсуждать то, как общественность воспринимает актеров и их персонажей.

"Люди забывают, что я играю персонажа, они думают: "О, она раздевается на экране, она секс-символ". И я не могу пройти мимо этого. У меня нет проблем с этими сценами, и я не перестану в них сниматься, но я бы хотела, чтобы был более простой способ вести открытый разговор о том, что мы предполагаем об актерах в индустрии",

- заявила Суини.

Она также призналась, что находится в восторге от третьего сезона "Эйфории". Вместе с этим звезда сериала отметила, что второй сезон также ей но понравился, однако, по мнению Суини, он получился "тяжелым".

Актеры,Эйфория,
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