Звезда "Эйфории" призвала не сравнивать ее с героиней сериала

24-летняя американская актриса Сидни Суини, известная по роли в популярном сериале "Эйфория", прокомментировала обвинения в излишней сексуализации своей героини Кэсси Говард, пишет The Hollywood Reporter.
Она заявила, что не может считаться "секс-символом" только потому, что ее персонаж нередко предстает в обнаженном виде и "раздевается на экране". Суини подчеркнула, что продолжит сниматься в эротических сценах, так как не видит в этом никакой для себя проблемы. По ее мнению, необходимо найти более простой способ обсуждать то, как общественность воспринимает актеров и их персонажей.
"Люди забывают, что я играю персонажа, они думают: "О, она раздевается на экране, она секс-символ". И я не могу пройти мимо этого. У меня нет проблем с этими сценами, и я не перестану в них сниматься, но я бы хотела, чтобы был более простой способ вести открытый разговор о том, что мы предполагаем об актерах в индустрии",
- заявила Суини.
Она также призналась, что находится в восторге от третьего сезона "Эйфории". Вместе с этим звезда сериала отметила, что второй сезон также ей но понравился, однако, по мнению Суини, он получился "тяжелым".