Хоакину Фениксу подняли гонорар за роль Джокера

Став почётным лауреатом премии «Оскар» за роль Артура Флека, Хоакин Феникс намерен заработать в четыре раза больше за предстоящий сиквел «Джокера». Любимчик Тодда Филлипса получит $20 млн за повторное перевоплощение в знаменитого персонажа в новой части франшизы. Для сравнения, за первый фильм Феникс заработал $4,5 млн, то есть его гонорар увеличился более чем на 400%.

Хотя подробности сюжета будущей картины пока почти не известны, к проекту подключилась Леди Гага, которая, по слухам, предстанет в образе закадычной подруги и безумной любовницы Харли Квинн. Учитывая музыкальные таланты Гаги, в сети обсуждают информацию о том, что сиквел «Джокер: Безумие на двоих» может стать полноценным мюзиклом. Конечно, DC Films и Warner Bros. Pictures ещё не дали официальных подтверждений, поэтому поклонникам первого фильма стоит следить за новостями.