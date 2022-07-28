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1 час назад

Хоакину Фениксу подняли гонорар за роль Джокера

Mainstyle

Став почётным лауреатом премии «Оскар» за роль Артура Флека, Хоакин Феникс намерен заработать в четыре раза больше за предстоящий сиквел «Джокера». Любимчик Тодда Филлипса получит $20 млн за повторное перевоплощение в знаменитого персонажа в новой части франшизы. Для сравнения, за первый фильм Феникс заработал $4,5 млн, то есть его гонорар увеличился более чем на 400%.

Хоакину Фениксу подняли гонорар за роль Джокера
Фото: MainstyleMainstyle

Хотя подробности сюжета будущей картины пока почти не известны, к проекту подключилась Леди Гага, которая, по слухам, предстанет в образе закадычной подруги и безумной любовницы Харли Квинн. Учитывая музыкальные таланты Гаги, в сети обсуждают информацию о том, что сиквел «Джокер: Безумие на двоих» может стать полноценным мюзиклом. Конечно, DC Films и Warner Bros. Pictures ещё не дали официальных подтверждений, поэтому поклонникам первого фильма стоит следить за новостями.

Актеры,Оскар,Хоакин Феникс,Тодд Филлипс,Стефани Джерманотта,
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