Умер звезда сериала «Доктор Кто» актер Бернард Криббинс

Британский актер, певец, телеведущий и отставной военный офицер Бернард Криббинс скончался на девяносто четвертом году жизни.

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Будущий артист родился в далеком 1928 году, в сороковые годы прошлого века служил в армии и даже имел военные награды.

Позднее работал на телевидении, в театре, выступал с песнями и шоу, а еще позднее пришел в кино.

Известен по таким фильмам, как «Железнодорожные дети», «Инспекторы отеля», но наибольшую популярность ему принесла роль Тома Кэмпбелла, компаньона Доктора Кто в картине 1966 года

Спустя сорок с лишним лет начал сниматься в возрожденном сериале «Доктор Кто» в роли Уилфреда Мотта, дедушки Донны Ноубл и временного компаньона Десятого Доктора.