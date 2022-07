Как Голливуд признавал талант Брэда Питта

В августе в мировой прокат выходит экшн-боевик «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, который долгие годы был дублером Брэда Питта. Последний сыграл в картине роль наемного убийцы, вынужденного устранить конкурентов в сверхскоростном экспрессе. В ожидании релиза «Газета.Ru» вспоминает, как актер сумел пройти путь от смазливого красавчика до главной звезды своего поколения.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Тельма и Луиза» («Thelma & Louise»), 1991

Видео дня

После череды незначительных появлений в телевизионных проектах слабой руки Брэд Питт получил свою первую большую роль в драме «Темная сторона солнца», сыграв героя с необычной патологией — его кожа не переносит солнечного света. Необычная драма, на которую делал ставку актер, снималась в Югославии, но из-за войны пленки фильма были утрачены на десятилетие.

Из-за этого большой прорыв случился не так, как планировал актер, — только спустя три года с выходом феминистского роуд-муви Ридли Скотта «Тельма и Луиза». Брэд исполнил роль миловидного плута-студента, который сперва очаровывает, а после обворовывает героиню Джины Дэвис. Также поступил со зрителями и сам Питт: мгновенно влюбил в себя многомиллионную аудиторию и украл зрительские сердца.

«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles») / «Легенды осени» («Legends of the Fall»), 1994

Через год после громкой премьеры «Тельмы и Луизы» артист сыграл заметную роль в неспешной драме «Там, где течет река» Роберта Редфорда — актера и режиссера, внешнее сходство с которым будут приписывать Питту на протяжении всей его карьеры.

При этом большой актерский улов случился у Брэда в 1994 году с выходом на экраны «Интервью с вампиром» и «Легенд осени». Первая лента — экранизация одноименного романа писательницы Энн Райс, в которой Питт сыграл рефлексирующего вампира-меланхолика, до последнего сопротивляющегося зародившейся в нем жажде крови.

Второй фильм — также экранизация, но романа Джима Хэррисона. В нем Питт разделил экранное время с маститым Энтони Хопкинсом, которому не уступил в мастерстве. Подтверждением этому стала первая номинация актера на «Золотой глобус».

«Семь» («Se7en») / «12 обезьян» («Twelve Monkeys»), 1995

Середина девяностых — время, когда Питт ищет себя в профессии, экспериментируя с ролями различной сложности и оригинальности. Фильм «Семь» запустил многолетнюю дружбу и сотрудничество актера с режиссером Дэвидом Финчером. Мрачный неонуар о порочности современного мира, в котором Брэд сыграл гневливого, но способного на любовь детектива, принесла ему долгожданное внимание критиков. Они рассмотрели в нем не просто смазливую внешность, но актера, готового рисковать ради интересной роли.

Закрепила эффект фантастическая антиутопия Терри Гиллиама «12 обезьян», в которой Питт исполнил роль неуравновешенного психа-провидца. Работа принесла ему заветный «Золотой глобус», а также первую в карьере номинацию на «Оскар».

«Семь лет в Тибете» («Seven Years in Tibet»), 1997

В медитативной картине Жана-Жака Анно Питт сыграл эгоистичного австрийского альпиниста, чье путешествие с целью покорения вершины горы Нанга Парбат оборачивается паломничеством в Тибет. Подобно тому, как за семь лет обновляются клетки в организме человека, полностью перерождается и герой Питта, нашедший себя не на вершине мира, а у его подножья.

Из-за роли в фильме, рассказывающем о гонении буддистов из Китая, Питту пожизненно запрещен въезд в КНР.

«Знакомьтесь, Джо Блэк» («Meet Joe Black»), 1998

Муки перерождения продолжились в следующей работе актера — мистической драме «Знакомьтесь, Джо Блэк», в которой Питт сыграл Смерть, поселившуюся в теле молодого мужчины и влюбившуюся в женщину.

Фильм стал вторым сотрудничеством Брэда и Хопкинса, а также оказался настоящим кассовым хитом: пока критики путались в своих оценках, картина почти в два раза окупила себя в прокате.

«Бойцовский клуб» («Fight Club»), 1999

В год своего выхода экранизация одноименного романа Чака Паланика не сыскала должного внимания со стороны профессионального киносообщества, но со временем стала культовой. Как и роль Питта. Его Тайлер Дерден — настоящий агент-провокатор, нарушитель общественного порядка и бесстрашный антагонист, обличающий лицемерие мира. Если персонаж актера в «Семи» пасовал перед вызовом судьбы, то его герой в «Бойцовском клубе» брал ситуацию в собственные руки, одновременно шокируя и восхищая зрителей.

«Большой куш» («Snatch»), 2000

Питту настолько понравился дебютный полнометражный фильм Гая Ричи «Карты, деньги, два стола», что он лично попросился в следующий проект режиссера. Роль члена цыганского табора Микки не была изначально написана под Питта, но была под него адаптирована, когда актера утвердили в проект. Брэду не удавалось достоверно сымитировать лондонский акцент, и тогда Ричи придумал, что Микки будет разговаривать на собственном диалекте — таким образом, что его вообще никто не сможет понять.

«Одиннадцать друзей Оушена» («Ocean's Eleven»), 2001

После авантюрного «Мексиканца» и напряженных «Шпионских игр» Питт снялся в криминальной комедии Стивена Содерберга, собравшей весь актерский цвет начала нулевых. Вместе с героями Джорджа Клуни, Мэтта Дэймона, Кейси Аффлека и Дона Чиддла персонаж Питта готовил «ограбление века».

Ремейк одноименного фильма 1960 года получился бодрее и финансово успешней своего предшественника: при бюджете в $85 млн, он собрал в мировом прокате почти полмиллиарда. Это обеспечило картине еще два удачных сиквела.

«Друзья» («Friends»), 1994-2004

Приглашенная роль бывшего одноклассника Росса и Моники Геллер, затаившего обиду на героиню Дженнифер Энистон, принесла Питту номинацию на телевизионную премию «Эмми». Пикантности этому сюжету придавал тот факт, что по сценарию персонаж Брэда терпеть не мог Рэйчел Грин, сыгранную Энистон — тогдашней женой актера. Зрители оценили самоиронию супругов, а сам эпизод стал одним из самых рейтинговых в истории шоу.

«Троя» («Troy»), 2004

К роли Ахиллеса Питт готовился без малого два года, не просто приводя себя в необходимую внешнюю форму, но и обучаясь работать с древними орудиями. Также этот проект стал первым в продюсерской карьере Брэда — созданная им компания Plan B отвечала за создание и выпуск «Трои» на экран. И хотя лента грешила чудовищными историческими вольностями, она стала одним из самых успешных релизов 2004 года.

«Мистер и миссис Смит» («Mr. & Mrs. Smith»), 2005

Роль наемного киллера Джона Смита в комедийном боевике «Мистер и миссис Смит» подарила Питту гонорар в размере $20 млн и новую любовь — во время съемок у него завязался роман с коллегой по проекту Анджелиной Джоли. В какой-то момент их союз затмил даже сам фильм: поклонникам было куда интереснее следить за развитием отношений звезд на первых полосах газет. Тем не менее лента стоимостью в $110 млн окупилась почти в пять раз.

«Вавилон» («Babel»), 2006

Годом позже на экраны вышла заключительная часть своеобразного цикла режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, в центре которого — разобщенность людей по всему миру. Главной фишкой трилогии стал нелинейный монтаж, который в «Вавилоне» дополнился языковым разнообразием: понять друг друга не могут не только герои разных стран, но и члены одной семьи.

Питт исполнил роль обычного семьянина, который вынужден спасать раненую жену во время поездки в Марокко. Параллельно в пустыне вместе с няней теряются маленькие дети супругов. Разрываемый необходимостью спасти своих близких герой, который в прошлом убегал от проблем, вынужден справляться с этим вызовом судьбы.

«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» («The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford»), 2007

Роль дерзкого преступника Джесси Джеймса, которую сам Питт неоднократно называл самой любимой в карьере, принесла ему главную актерскую награду Венецианского кинофестиваля.

Вестерн-драма Эндрю Доминика рассказывает о странном тандеме Джесси Джеймса и его последователя Роберта Форда. Последний изначально очарован образом своего кумира, но постепенно восхищение сменяется завистью и желанием убить наставника.

«Загадочная история Бенджамина Баттона» («The Curious Case of Benjamin Button») / «После прочтения сжечь» («Burn After Reading»), 2008

Следом Питт берется за два противоположных проекта: мистическую драму «Загадочная история Бенджамина Баттона» — экранизацию одноименного романа Фицджеральда, и абсурдистскую комедию братьев Коэн «После прочтения сжечь». Обе роли потребовали от актера эффектного внешнего перевоплощения.

В масштабной драме Финчера персонаж Питта проживает жизнь наоборот: родившись стариком он с годами молодеет до возраста младенца. В «После прочтения сжечь» ему досталась роль глуповатого спортивного инструктора, которого жажда денег толкает на шантаж не того человека — аналитика ЦРУ.

Картина Финчера принесла Питту еще одну номинацию на «Оскар», а работа с Коэнами в очередной раз доказала умение актера быть разным, а также его любовь дурачиться на экране.

«Бесславные ублюдки» («Inglourious Basterds»), 2009

Постмодернистская драма Квентина Тарантино про отряд охотников за нацистами, действующий во время Второй мировой, разделил зрителей. По сюжету именно «охотники» влияли на исход войны. Одни посчитали крайне спорное художественное допущение допустимым в рамках выбранного режиссером жанра, другие рассудили, что тема войны — не место для подобных исторических вольностей.

Питт исполнил роль предводителя охотников за нацистами, которые называли себя «ублюдками». Сам персонаж носит прозвище «Апач» — за любовь снимать скальпы с пойманных врагов.

«Древо жизни» («The Tree of Life»), 2010

Одна из самых пронзительных ролей Питта в карьере. Актер исполнил роль семьянина мистера О'Брайена, который трагически теряет сына и всеми силами старается не потерять веру в бога. История в картине по большей части рассказана через оптику одного из сыновей О'Брайена, но самому герою отведена надрывная линия родителя, вынужденного отыскать причину внешней драмы внутри себя самого.

Питт признавался, что эта роль стала для него профессиональным вызовом, а опыт работы с Терренсом Малликом — исполнением мечты.

«Человек, который изменил все» («Moneyball»), 2011

В биографической драме Беннетта Миллера Питт сыграл спортивного менеджера Билли Бина. Герой заручается поддержкой смышленого экономиста, который с помощью математических расчетов создает новаторскую схему оценки полезности игроков. Вместе героям удается вывести вперед команду, которая до этого считалась главным аутсайдером.

Этой ролью Брэд собрал целый урожай из номинаций в наградный сезон 2011-2012: на «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, Critics Choice Awards, а также премию Гильдии киноактеров США.

«Война миров Z» («World War Z») / «12 лет рабства» («12 Years a Slave»), 2013

В 2013-м актер вновь работает на контрасте: снимается в зомби-триллере «Война миров Z» и драме «12 лет рабства». Последняя приносит ему долгожданный «Оскар», правда не актерский, а продюсерский — картину сняла и выпустила в прокат кинокомпания Питта Plan B.

«К звездам» («Ad Astra»), 2019

Пережив развод с Джоли, расследование ФБР и несколько не очень удачных проектов, Питт вернулся с большой ролью в фантастической драме «К звездам» Джеймса Грэя. Премьера ленты состоялась на Венецианском кинофестивале.

Экзистенциональная роль астронавта Роя, вынужденного пролететь сквозь вселенную, чтобы отыскать когда-то бросившего его отца, по признанию самого актера, стала для него самой сложной в карьере. Питт примерил образ хрупкого профессионала своего дела, который бесстрашно покоряет просторы космоса, но страшится человеческой близости. Ювелирная и прекрасная актерская работа.

«Однажды в… Голливуде» («Once Upon a Time in... Hollywood»), 2019

В том же 2019-м уже на другом фестивале класса А — Каннском — состоялась премьера ностальгической драмы Тарантино «Однажды в… Голливуде», в которой режиссер вновь частично переписал историю. Второе сотрудничество с Тарантино оказалось для Питта особенно удачным: за роль голливудского дублера Клиффа Бута он получил свой второй «Оскар» — на этот раз долгожданный актерский.