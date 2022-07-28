Как живет актер и отец восьми детей Сергей Горобченко

В знаменитом московском «Ленкоме» Сергей Горобченко служит уже более 20 лет. Еще дольше он снимается в кино. Прославили актера, конечно же, «Москва. Центральный округ» и «Бумер». А ведь артист сыграл и Дмитрия в «Братьях Карамазовых». Он способен на разноплановые роли, но зовут в основном воплощать образы всевозможных силовиков. 30 июля Горобченко исполняется 50. Старшему из восьми его детей уже 24 года.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Сын

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Юбилейный год запомнится Сергею самым печальным образом. Совсем недавно актер потерял мать, которой несколько лет помогал бороться с онкологическим заболеванием. И ведь казалось, что болезнь отступила.

Нину Александровну Горобченко артист называл главным человеком в своей жизни. Женщина делала ради сына все, что могла. Нина с молодости была энергичной, отлично играла в баскетбол. Получила профессию инженера- экономиста.

В 2019-м врачи поставили Нине Александровна страшный диагноз — злокачественная опухоль верхней губы. «Требовалась операция. Помню, мы сидели с врачом и думали, как избавить ее от опухоли, и при этом максимально сохранить лицо. Это моя мама, она самая красивая женщина для меня», — рассказывал артист.

Новообразование удалили, готовился визит к пластическим хирургам. Увы, планам на дальнейшую жизнь Нины Александровны сбыться было не суждено.

Муж

Еще в студенчестве Горобченко попытался построить серьезные отношения с однокурсницей Александрой Флоринской. Она широко известна сегодня по фильмам «Ивановы-Ивановы», «Знахарь». У пары даже родился сын Глеб, но крепкой семьи в итоге не получилось.

«Я его безумно любила, но с годами изменилось мое мировоззрение. На момент создания семьи я была еще ребенком, в 17 лет из маминых рук благополучно перешла в руки мужа. Я благодарна Сережке за то, что он своим жестким, требовательным характером заставил меня стать самостоятельной», — говорит сегодня Александра.

Прошло более десяти лет после расставания с ней, прежде чем Горобченко женился на коллеге и дочери скандально известного журналиста Александра Невзорова Полине. Сергей и Полина были знакомы довольно давно.

«Странно, но судьба сводила нас не раз. Потом мы, наконец, решили быть вместе. Но не проходило и месяца, чтобы Поля не исчезала куда-то на неделю, а то и на две. Такое существование меня выводило из себя: я никак не мог понять, почему два любящих человека не могут быть счастливы», — рассказывал Сергей.

Им удалось преодолеть все. В браке родилось семеро детей: три мальчика и четыре девочки.

Отец

Старший сын Сергея Горобченко Глеб никогда не жаловался на невнимание отца. Выбрал в жизни профессию кинорежиссера. Учился Глеб за границей — в Милане, куда переехала жить его мать.

Экспресс-газета

Что касается детей Сергея от второго брака, то старшему из них Александру сейчас 14, младшей Полине пять. «Мы стараемся подавать пример своим детям. Поскольку семью строим на честных отношениях, то и ребят просим быть верными, последовательными, добрыми и искренними. Мат и злоупотребление алкоголем в нашем доме не приветствуются. Семью мы строим на православных основах», — не скрывает актер.