Дети, ставшие звездами и пропавшие с экранов

Им предрекали блестящую карьеру, но этих юных знаменитостей ждало забвение

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Ранний дебют в кино может казаться счастливым лотерейным билетом. Но став звездой в детстве, лишь немногие актеры смогли построить блестящую карьеру. Большинство же детей-артистов после яркого старта пропало с экранов, а в редких интервью многие из них рассказывали, что слава в детстве испортила им жизнь.

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«Электроники» Юрий и Владимир Торсуевы

Съемочная группа «Приключений Электроника» искала подходящую пару близнецов по всему СССР. Юрий и Владимир были 368 парой и совершенно очаровали продюсеров: они умели петь, играть на гитаре, кататься на коньках. После выхода фильма братья стали настоящими звездами, кумирами мальчишек и девчонок по всему СССР. Казалось, им обеспечена блестящая карьера в кино. Но этого не случилось: Торсуевы снялись еще в двух фильмах и больше не получали предложений. Они успели поработать таксистами, владели ночным клубом, создали рок-группу, но самым ярким опытом братьев, конечно, стали съемки в «Электронике».

Джейк Ллойд — Энакин «Звездные войны»

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Сумасшедшая популярность франшизы «Звездные войны» в один день сделала звездой маленького Джейка. Он был талантливым, смышленым и очаровательным. Ему пророчили успех в Голливуде, но судьба Ллойда сложилась иначе. К 15 годам у него обнаружили психическое расстройство, Джейк совершил ряд правонарушений и угодил в тюрьму. Он говорил в интервью, что слава вскружила ему голову, а окружение подталкивало к употреблению алкоголя и хулиганству.

Майк Оливер «Трудный ребенок»

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Он стал звездой в 1990 году, снялся в трех частях франшизы и, возможно, мог бы построить отличную карьеру, если бы не алчность мамы Майка. Она начала шантажировать продюсеров, грозилась забрать сына прямо со съемочной площадки. Женщина подавала на студию в суд, давала скандальные интервью. Конечно, после такого связываться с Майком никто не захотел. Сейчас он работает механиком и играет по выходным в рок-группе.

Дмитрий Иосифов «Буратино»

Когда ему убыло 9 лет, он сыграл главную роль в фильме «Приключения Буратино». Очаровательного проказника полюбила вся страна. Он очень хотел сниматься, но главных ролей больше не получал. Сейчас снимает телевизионные шоу и рекламные ролики.

Эдвард Ферлонг «Терминатор»

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