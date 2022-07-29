Скончалась звезда фильма «Матрица. Революция»

Исполнившая роль Пифии в фильме «Матрица: Революция» американская актриса Мэри Элис (Mary Alice) скончалась в США, пишет Hollywood Reporter.

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Как уточнили в полиции Нью-Йорка, артистка умерла в своем доме в среду, 27 июля.

Точный год рождения Элис неизвестен, сообщается как 1936-й, так и 1941 год, указывает Variety. Мэри Элис родилась в Индианоле, штат Миссисипи.

Она начала свою актерскую карьеру в родном городе. После непродолжительной работы учителем в начальной школе Элис начала играть различные роли в общественном театре и в конце 1960-х — начале 1970-х годов участвовала в постановках в Ист-Виллидж на Манхэттене. На экране актриса дебютировала 1974 году в фильме «Обучение Сонни Карсона», в то же время появляясь в телевизионных шоу.