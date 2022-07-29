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2 часа назад

Сын Риз Уизерспун, копия мамы, дебютирует в кино

Super.ru

Netflix сообщил, что в третьем сезоне сериала «Я никогда не...» появится сын Риз Уизерспун и Райана Филиппа, 18-летний Дикон. Эпизодическая роль станет для него дебютом на киноэкране. Ранее в 2020 году Дикон пробовал себя в роли музыкального исполнителя и записал сингл с певицей Ниной Несбитт — Long Run. Это была лиричная композиция о подростковой любви, в которой герои мечтают о том, чтобы вместе «жить долго и счастливо». Теперь, вероятно, молодой человек планирует пойти по стопам родителей. Поживем — увидим.

Сын Риз Уизерспун, копия мамы, дебютирует в кино
Фото:  Super.ru Super.ru
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