Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус

25-летняя английская актриса и звезда сериала «Индустрия» Мариса Абела стала лучшей кандидаткой на роль певицы и обладательницы пяти номинаций премии «Грэмми» Эми Уайнхаус в документальном фильме. Об этом сообщает Deadline.

Продюсеры проекта были восхищены схожестью голоса Абелы с голосом умершей в 2011 году певицы. Во время прослушивания в июне актриса исполнила хит Уайнхаус Back to Black. При этом, как отмечается, создатели документального фильма еще не подписали контракт с Абелой, так как некоторые элементы производства пока находятся в работе.