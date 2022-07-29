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1 час назад

Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус

Lenta.ru

25-летняя английская актриса и звезда сериала «Индустрия» Мариса Абела стала лучшей кандидаткой на роль певицы и обладательницы пяти номинаций премии «Грэмми» Эми Уайнхаус в документальном фильме. Об этом сообщает Deadline.

Названа лучшая кандидатка на роль Эми Уайнхаус
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Продюсеры проекта были восхищены схожестью голоса Абелы с голосом умершей в 2011 году певицы. Во время прослушивания в июне актриса исполнила хит Уайнхаус Back to Black. При этом, как отмечается, создатели документального фильма еще не подписали контракт с Абелой, так как некоторые элементы производства пока находятся в работе.

Актеры,Эми Уайнхаус,
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