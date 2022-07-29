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23 минуты назад

Шарлиз Терон сыграет в фильме об авторе «Бегущего по лезвию»

Lenta.ru

Американская актриса Шарлиз Терон и мексиканский режиссер Альфонсо Куарон спродюсируют фильм о писателе-фантасте Филипе К. Дике. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Шарлиз Терон сыграет в фильме об авторе «Бегущего по лезвию»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дик известен как автор романов «Человек в высоком замке», «Помутнение» и «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (известный как «Бегущий по лезвию»).

Фильм «Джейн» расскажет о жизни Филипа, который потерял сестру-близнеца. Девочка умерла через шесть недель после рождения, что впоследствии сильно повлияло на творчество писателя. Картина представит альтернативную реальность, в которой сестра жива. «Пытаясь спасти своего брата от реальных и воображаемых трудностей, Джейн все глубже и глубже погружается в увлекательный мир, созданный им», — говорится в описании проекта.

Куарон, ранее работавший над фильмами «Гравитация», «Париж, я люблю тебя» и «Гарри Поттер и узник Азкабана», выступит режиссером байопика, Терон сыграет в нем главную роль.

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