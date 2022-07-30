ДиКаприо сыграет в новом фильме Скорсезе

Знаменитый голливудский актер Леонардо ДиКаприо согласился на участие в фильме маститого режиссера Мартина Скорсезе. Об этом пишет издание Deadline.

Фото: Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде» Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»

Мартин Скорсезе займется экранизацией еще одной книги Дэвида Гранна. В настоящее время к выходу готовиться картина "Убийцы лунного цветка" по книге того же автора. Кстати, здесь тоже снялся Леонардо Дикаприо. Эта лента на экраны выйдет в 2023 году.

О новой работе известно лишь то, что это будет триллер, действие которого развернется в середине восемнадцатого века. Военный корабль, принадлежащий Великобритании, терпит крушение у южных берегов Южной Америки. Задача команды сохранить порядок на судне и выжить в условиях, когда в каждом видишь заклятого врага. Но у Леонардо ДиКаприо, который сыграет одну из главных ролей, есть все шансы выжить, тем более опыт есть.