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1 час назад

Куда пропал Александр Петров

Мария Иглина

Еще некоторое время назад актера Александра Петрова можно было увидеть практически в каждом российском фильме. В 2022 году на экраны не вышло еще ни одной премьеры с артистом в главной роли, но ближе к концу года зрителей все же ждут два проекта с его участием — фильм "Декабрь" и сериал "Надвое". "Рамблер" расскажет, куда пропал Александр Петров и чем он занимался все это время.

Куда пропал Александр Петров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Еще в 2019 году актер в одном из своих интервью рассказал, что он хотел бы сделать перерыв в своей кинокарьере, и сфокусироваться на работе в театре и благотворительности. Так оно и случилось, Александр Петров стал чаще появляться на сцене театра, однако при этом съемки в картинах он не прервал, а лишь сократил.

Также актер заявил, что на данном этапе он больше заинтересован в съемках в западных проектах.

"Я очень рад, что в 2021 году ко мне не было массового внимания. Для меня самого было бы странно, если бы я по-прежнему лез из всех утюгов. Сейчас я больше готов к международным фильмам и очень хочу сниматься в них",

— рассказал Петров в беседе с "Московским комсомольцем".

На данный момент актер путешествует со своей девушкой актрисой Стасей Милославской. И в ближайшее время Петров вновь порадует зрителей своим появлением на больших экранах.

Как уже было сказано выше, в 2022 году выйдут два проекта с его участием — фильм "Декабрь" и сериал "Надвое". Также известно, что идет работа над картиной The Place, где режиссером выступил Роман Полански, а главные роли исполнили Микки Рурк, Джон Клиз и другие. Кроме этого, Александр сыграл главные роли в "Лавстори" и в одном безымянном российском проекте Netflix, дата выхода которых еще неизвестна.

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