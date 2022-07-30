Макконахи сыграет в фильме о женской футбольной команде

Звезда сериала «Настоящий детектив» Мэттью Макконахи снимется в фильме Dallas Sting, основанном на реальных событиях, передает ФАН.
Лента расскажет о футбольной команде, поехавшей на первый в мире женский чемпионат по этому виду спорта.
Макконахи досталась роль тренера Билла Киндера, собравшего группу подростков из Техаса и добившегося их триумфа на международных соревнованиях в Китае. Действие кинокартины развернется в 1980-х годах.
Фильм расскажет, как создавалась первая женская футбольная сборная США, а также о проблемах и предубеждениях, с которыми сталкивался герой Макконахи.
Режиссером ленты выступит Гарри Скогланд. Не исключено, что в работе над проектом примет участие компания Apple.