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48 минут назад

Мэттью Макконахи сыграет тренера в фильме о женской футбольной команде

Газета.Ru

Звезда сериала «Настоящий детектив» Мэттью Макконахи снимется в фильме Dallas Sting, основанном на реальных событиях, передает ФАН.

Макконахи сыграет в фильме о женской футбольной команде
Фото: Кадр из сериала "Настоящий детектив"Кадр из сериала "Настоящий детектив"

Лента расскажет о футбольной команде, поехавшей на первый в мире женский чемпионат по этому виду спорта.

Макконахи досталась роль тренера Билла Киндера, собравшего группу подростков из Техаса и добившегося их триумфа на международных соревнованиях в Китае. Действие кинокартины развернется в 1980-х годах.

Фильм расскажет, как создавалась первая женская футбольная сборная США, а также о проблемах и предубеждениях, с которыми сталкивался герой Макконахи.

Режиссером ленты выступит Гарри Скогланд. Не исключено, что в работе над проектом примет участие компания Apple.

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