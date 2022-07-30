Макконахи сыграет в фильме о женской футбольной команде

Звезда сериала «Настоящий детектив» Мэттью Макконахи снимется в фильме Dallas Sting, основанном на реальных событиях, передает ФАН.

Фото: Кадр из сериала "Настоящий детектив" Кадр из сериала "Настоящий детектив"

Лента расскажет о футбольной команде, поехавшей на первый в мире женский чемпионат по этому виду спорта.

Макконахи досталась роль тренера Билла Киндера, собравшего группу подростков из Техаса и добившегося их триумфа на международных соревнованиях в Китае. Действие кинокартины развернется в 1980-х годах.

Фильм расскажет, как создавалась первая женская футбольная сборная США, а также о проблемах и предубеждениях, с которыми сталкивался герой Макконахи.