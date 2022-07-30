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27 минут назад

Паулина Андреева стала музой Пушкина

НДН.Инфо

Кинокомпания «Централ Партнершип» совместно с компанией «Кинослово» приступила к созданию мюзикла «Пророк».

Паулина Андреева стала музой Пушкина
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, рассказанная в жанре мюзикла. Как нам удалось узнать, планируется, что это будет классический художественный фильм, в котором в ключевые моменты жизни Пушкина, повествование переходит в хореографические и музыкальные номера с оригинальной музыкой и текстами, а где-то - со стихами Александра Сергеевича.

Роль поэта исполнит Юра Борисов, а роль Авдотьи Голицыной, в которую в свое время безумно влюбился молодой Пушкин, досталась Паулине Андреевой. Режиссёром выступит Феликс Умаров.

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