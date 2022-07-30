Паулина Андреева стала музой Пушкина

Это история жизни великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, рассказанная в жанре мюзикла. Как нам удалось узнать, планируется, что это будет классический художественный фильм, в котором в ключевые моменты жизни Пушкина, повествование переходит в хореографические и музыкальные номера с оригинальной музыкой и текстами, а где-то - со стихами Александра Сергеевича.