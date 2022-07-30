Звезда «Очень странных дел» сыграл вместе с группой Metallica

Актер Джозеф Куинн, который сыграл роль Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела», исполнил трек Master of Puppets. Выступление проходило совместно с группой Metallica.

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Группа Metallica стала хэдлайнером фестиваля Lollapalooza в Чикаго. Во время репетиции выступления артисты решили исполнить трек Master of Puppets, компанию им составил Куинн. Видео встречи актера и музыкантов опубликовано в Twitter стриминга Netflix.