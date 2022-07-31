Пресняков-младший признался, что актерская работа дается с трудом

Певец Никита Пресняков признался, что актерская работа дается ему с трудом, так как требует максимальной отдачи. «Актерское ремесло для меня работа-работа. То есть ты должен откинуть все, что может мешать, все сторонние факторы, и отложить личную жизнь, сосредоточившись на деле. А музыка – это и есть моя личная жизнь», – цитирует слова 31-летнего артиста издание BLITZ+.