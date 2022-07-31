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46 минут назад

Пресняков-младший признался, что актерская работа дается с трудом

Слово и Дело

Певец Никита Пресняков признался, что актерская работа дается ему с трудом, так как требует максимальной отдачи. «Актерское ремесло для меня работа-работа. То есть ты должен откинуть все, что может мешать, все сторонние факторы, и отложить личную жизнь, сосредоточившись на деле. А музыка – это и есть моя личная жизнь», – цитирует слова 31-летнего артиста издание BLITZ+.

Пресняков-младший признался, что актерская работа дается с трудом
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

Сын звездной четы певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова является солистом группы Multiverse. Вдобавок к музыкальному творчеству исполнитель снялся в фантастическом сериале «Наследие», премьера которого состоялась 28 июля, а также в комедии «Елки», детективе «Копы из Перетопа», боевике «Максимальный удар» и других кинопроектах.

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