Пресняков-младший признался, что актерская работа дается с трудом

Певец Никита Пресняков признался, что актерская работа дается ему с трудом, так как требует максимальной отдачи. «Актерское ремесло для меня работа-работа. То есть ты должен откинуть все, что может мешать, все сторонние факторы, и отложить личную жизнь, сосредоточившись на деле. А музыка – это и есть моя личная жизнь», – цитирует слова 31-летнего артиста издание BLITZ+.
Сын звездной четы певицы Кристины Орбакайте и музыканта Владимира Преснякова является солистом группы Multiverse. Вдобавок к музыкальному творчеству исполнитель снялся в фантастическом сериале «Наследие», премьера которого состоялась 28 июля, а также в комедии «Елки», детективе «Копы из Перетопа», боевике «Максимальный удар» и других кинопроектах.