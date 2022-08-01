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5 минут назад

"Можно, но трудно": Светлана Немоляева рассказала о пробах в "Иронию судьбы"

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Светлана Немоляева целых восемь раз пробовалась на роль Нади Шевелёвой в "Иронии судьбы, или С лёгким паром". Эльдар Рязанов забраковал её кандидатуру. О причинах этой неудачи Светлана Владимировна рассказала в интервью ВМ:

Немоляева рассказала о пробах в "Иронию судьбы"
Фото: Inc-NewsInc-News

"Рязанов мне сказал: «Света, видит бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно: можно хуже, но трудно!»".

Артистка вспоминает, что, изначально постановщик видел в роли ленинградской возлюбленной Жени Лукашина именно её.

Эльдар Рязанов восхищался талантом Немоляевой и называл её "Чаплин в юбке". Поэтому неоднократно снимал актрису в других своих картинах.

По словам Немоляевой, во время проб в главную новогоднюю комедию она слегка терялась, наблюдая безупречную актёрскую игру Андрея Мягкова.

В итоге его партнёршей в этом фильме стала Барбара Брыльска — актриса польского происхождения, снискавшая благодаря роли Нади признание и народную любовь в России.

Актеры,Барбара Брыльска,Андрей Мягков,Светлана Немоляева,Эльдар Рязанов,
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