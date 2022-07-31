Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+28° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
10 минут назад

Хабенский объяснил свое отсутствие в "Войне миров Z"

Мария Иглина

Известно, что актер Константин Хабенский принимал участие в съемках блокбастера "Война миров Z" 2013 года. В интервью для YouTube-канала "Кинопоиска" артист объяснил, почему зрителям таки не удалось его увидеть.

Хабенский объяснил свое отсутствие в "Войне миров Z"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, по словам Хабенского, сценарий фильма был изменен в самый последний момент из-за ограничений возрастного рейтинга.

"Думаю, что основная претензия была в излишней "кровавости", рейтинг опустился до 12+. Вырезали, и это очень обидно. Потому что мы сняли финал, и я потратил на это два месяца жизни",

— поделился актер.

Он также отметил, что большинство съемок проходило в ночном формате.

Ранее стало известно, что ДиКаприо сыграет в новом фильме Скорсезе.

Актеры,Война миров Z,Константин Хабенский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители