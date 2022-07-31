Хабенский объяснил свое отсутствие в "Войне миров Z"

Известно, что актер Константин Хабенский принимал участие в съемках блокбастера "Война миров Z" 2013 года. В интервью для YouTube-канала "Кинопоиска" артист объяснил, почему зрителям таки не удалось его увидеть.
Так, по словам Хабенского, сценарий фильма был изменен в самый последний момент из-за ограничений возрастного рейтинга.
"Думаю, что основная претензия была в излишней "кровавости", рейтинг опустился до 12+. Вырезали, и это очень обидно. Потому что мы сняли финал, и я потратил на это два месяца жизни",
— поделился актер.
Он также отметил, что большинство съемок проходило в ночном формате.
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