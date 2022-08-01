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14 минут назад

Умерла актриса из сериала "Звездный путь"

Слово и Дело

Американская актриса Нишель Николс, известная по роли НийотыУхуры в сериале «Звездный путь» (Star track, 1966-1969), скончалась. Информацию об этом сообщил ее сын на странице артистки в социальных сетях.

Умерла актриса из сериала "Звездный путь"
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Известно, что на момент смерти Нишель Николс было 89 лет. Засвою карьеру американская актриса сыграла в нескольких полнометражных фильмах кинофраншизы «Звездный путь».

«Я с сожалением сообщаю вам, что великий свет на небосводе
больше не сияет для нас, как это было в течение стольких лет. Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, умерла»,

— написал сын Нишель.

Сообщается, что актриса скончалась по естественным причинам.Также известно, что во время прощальной церемонии рядом Нишель будут находиться только ее семья и близкие друзья.

Актеры,Звёздный путь,
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