Умерла актриса из сериала "Звездный путь"

Американская актриса Нишель Николс, известная по роли НийотыУхуры в сериале «Звездный путь» (Star track, 1966-1969), скончалась. Информацию об этом сообщил ее сын на странице артистки в социальных сетях.
Известно, что на момент смерти Нишель Николс было 89 лет. Засвою карьеру американская актриса сыграла в нескольких полнометражных фильмах кинофраншизы «Звездный путь».
«Я с сожалением сообщаю вам, что великий свет на небосводе
больше не сияет для нас, как это было в течение стольких лет. Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, умерла»,
— написал сын Нишель.
Сообщается, что актриса скончалась по естественным причинам.Также известно, что во время прощальной церемонии рядом Нишель будут находиться только ее семья и близкие друзья.