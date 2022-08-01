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7 минут назад

Умерла озвучившая Урсулу в «Русалочке» актриса Пэт Кэрролл

Lenta.ruиещё 1

На 96-м году жизни умерла лауреат премии «Эмми», актриса Пэт Кэрролл, озвучившая Урсулу в анимационном фильме «Русалочка». Об этом сообщает TMZ.

Умерла озвучившая Урсулу в «Русалочке» актриса Пэт Кэрролл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам дочери звезды, смерть Кэрролл наступила после очередного приступа пневмонии. Артистка скончалась в своем доме в субботу, 30 июля.

Кэрролл родилась 5 мая 1927 года в Луизиане. В возрасте пяти лет она вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. Окончив колледж в середине 40-х, девушка начала карьеру киноактрисы, приняв участие в таких проектах, как «Театр Дженерал Электрик», «Студия 57», «Шоу Микки Руни». В 1957 год знаменитость удостоилась премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Час Сизара».

В 1998-м актриса озвучила Урсулу в «Русалочке» студии Disney. Голосом Кэрролл также говорят персонажи из мультиков «Рапунцель», «Гуфи», «Скуби Ду» и других.

Кэррол воспитывала троих детей, а одна из дочерей знаменитости Тара Карзиан решила пойти по стопам матери и построить кинокарьеру. В некоторых телевизионных проектах в начале 2000-х родственницы играли вместе.

Актеры,Русалочка,
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