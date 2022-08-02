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36 минут назад

Владимир Ильин ушел в монастырь ради звезды сериала «Интерны»

Слово и Дело

Народный артист России Владимир Ильин искупает грехи за исполнителя роли в сериале «Интерны» Александра Ильина.

Владимир Ильин ушел в монастырь ради звезды сериала «Интерны»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ильин считает местом своего спасения Ново-Иерусалимский монастырь.

Известно, что актера сломил тяжелый недуг, в связи с чем он стал чаще думать о боге и практически принял постриг.

Многие решили, что звезда фильма «Время первых» ушел в монастырь не только из-за коварной болезни, но и благодаря своему звездному племяннику. Александр Ильин, исполнивший роль в «Интернах», начал позволять себе тяжкие грехи, которые теперь искупает его дядя, сообщает «Дни.ру».

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