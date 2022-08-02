Владимир Ильин ушел в монастырь ради звезды сериала «Интерны»

Известно, что актера сломил тяжелый недуг, в связи с чем он стал чаще думать о боге и практически принял постриг.

Многие решили, что звезда фильма «Время первых» ушел в монастырь не только из-за коварной болезни, но и благодаря своему звездному племяннику. Александр Ильин, исполнивший роль в «Интернах», начал позволять себе тяжкие грехи, которые теперь искупает его дядя, сообщает «Дни.ру».