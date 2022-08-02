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35 минут назад

Брэд Питт опроверг слухи о завершении своей карьеры

Катерина Саломе

В последнее время активно обсуждалось намерение голливудского актера Брэд Питта уйти из киноиндустрии. Все дело в том, что в одном из недавних интервью он заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

Брэд Питт опроверг слухи о завершении своей карьеры
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Оказалось, что журналисты неверно истолковали высказывание звезды. Питт опроверг эту информацию, заверив поклонников, что планирует и дальше радовать их. По словам Брэда, он имел под «завершающим этапом карьеры» он имел не уход из профессии, а вершину его карьеры.

«Пожалуй, мне стоит поработать над формулировками фраз, которые я произношу публично»,

— резюмировал актер.

Ранее мы писали о том, что Джоли выиграла суд у Питта.

Актеры,Брэд Питт,
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