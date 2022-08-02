Брэд Питт опроверг слухи о завершении своей карьеры

В последнее время активно обсуждалось намерение голливудского актера Брэд Питта уйти из киноиндустрии. Все дело в том, что в одном из недавних интервью он заявил, что находится на заключительном этапе своей карьеры.

Оказалось, что журналисты неверно истолковали высказывание звезды. Питт опроверг эту информацию, заверив поклонников, что планирует и дальше радовать их. По словам Брэда, он имел под «завершающим этапом карьеры» он имел не уход из профессии, а вершину его карьеры.

«Пожалуй, мне стоит поработать над формулировками фраз, которые я произношу публично»,

— резюмировал актер.