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2 часа назад

Звезда «Бэтмена» Майкл Китон никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца

Lenta.ruиещё 2

70-летний американский актер, звезда фильма «Бэтмен» Майкл Китон заявил о том, что никогда не досматривал кинокомиксы студий Marvel или DC до конца. Об этом сообщает The Independent.

Звезда «Бэтмена» никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист, исполнивший роль Бэтмена в фильме Тима Бертона в 1989 году, а также спустя три года сыгравший того же персонажа в сиквеле «Бэтмен возвращается», поведал, что ему нравятся проекты кинокомпаний, однако из-за большого количества дел у него нет времени досматривать их до конца.

«Я знаю, что люди не верят в то, что я не досмотрел ни один кинокомикс до конца. И я не говорю, что все дело в моей узколобости или что-то в этом роде! Нет. Просто я редко смотрю кино. К примеру, я включаю сериал, понимаю, что мне нравится, смотрю три серии, но у меня появляются и другие дела!»

— заявил актер.

Весной 2021 года стало известно, что Майкл Китон снова сыграет Бэтмена спустя почти 30 лет в фильме «Флэш». В проекте роль супергероя также исполнит Бен Аффлек. Это обусловлено тем, что действие картины будет происходить в разных временных отрезках киновселенной.

В марте этого года стало известно, что компания голливудского актера Брэда Питта Plan B займется сиквелом «Битлджуса», где роль персонажа-призрака также исполнит Китон.

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