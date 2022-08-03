Звезда «Бэтмена» никогда не досматривал фильмы Marvel и DC до конца

«Я знаю, что люди не верят в то, что я не досмотрел ни один кинокомикс до конца. И я не говорю, что все дело в моей узколобости или что-то в этом роде! Нет. Просто я редко смотрю кино. К примеру, я включаю сериал, понимаю, что мне нравится, смотрю три серии, но у меня появляются и другие дела!»