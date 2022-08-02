Нагиев ответил на свое сравнение с Ди Каприо

«Меньше всего я думаю о том, что мне нужен ответ кому-то. Мне подобные ответы, особенно в нашей стране, отвратительны. Просто я придумал историю — мне как артисту показалось интересным проследить поведение человека, слепнущего буквально в кадре и совершенно к этому не готового»,