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30 минут назад

Дмитрий Нагиев ответил на свое сравнение с Леонардо Ди Каприо

Слово и Дело

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев ответил на сравнение его роли в сериале «Охотник» с героем американского актера Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший».

Нагиев ответил на свое сравнение с Ди Каприо
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нагиев занят съемками в новом проекте, где исполняет главную роль. По сюжету герой сбегает в лес, где его целью становится выживание. Многим эта история напомнила голливудский фильм с Ди Каприо, однако шоумен не видит в этом ничего общего.

«Меньше всего я думаю о том, что мне нужен ответ кому-то. Мне подобные ответы, особенно в нашей стране, отвратительны. Просто я придумал историю — мне как артисту показалось интересным проследить поведение человека, слепнущего буквально в кадре и совершенно к этому не готового»,

— заявил Нагиев в интервью для журнала «Караван историй».

Актер подчеркнул, что ему не нравятся подобные сравнения. Он считает, что его работа заключается в развлечении зрителя, а не ответах на нападки Запада.

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