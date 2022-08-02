Нагиев ответил на свое сравнение с Ди Каприо

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев ответил на сравнение его роли в сериале «Охотник» с героем американского актера Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший».
Нагиев занят съемками в новом проекте, где исполняет главную роль. По сюжету герой сбегает в лес, где его целью становится выживание. Многим эта история напомнила голливудский фильм с Ди Каприо, однако шоумен не видит в этом ничего общего.
«Меньше всего я думаю о том, что мне нужен ответ кому-то. Мне подобные ответы, особенно в нашей стране, отвратительны. Просто я придумал историю — мне как артисту показалось интересным проследить поведение человека, слепнущего буквально в кадре и совершенно к этому не готового»,
— заявил Нагиев в интервью для журнала «Караван историй».
Актер подчеркнул, что ему не нравятся подобные сравнения. Он считает, что его работа заключается в развлечении зрителя, а не ответах на нападки Запада.