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2 часа назад

Прилучный рассказал, с чем борется ежедневно

Super.ru

Павел Прилучный, который недавно сообщил, что снимается в новом необычном проекте «Слон», вчера поведал подписчикам о своей ежедневной борьбе.

Прилучный рассказал, с чем борется ежедневно
Фото: Super.ruSuper.ru

Речь о том, что актеру крайне тяжело даются спортивные тренировки и заставить себя пойти в зал стоит ему титанических усилий. Ох, тут некоторые из нас узнают себя.

«Как же не хотелось сегодня опять идти на спорт: и день длинный, и тошно как-то, но надо, ничего не поделаешь, главное — себя перебороть, — делится Павел. — У меня вообще все через борьбу, каждый день»,

— признался актер.

И тут же подытожил:

«Занимайтесь спортом, друзья, воспитывайте душу и тело».

Ок, ок, постараемся следовать вашему примеру, Павел. Нам, знаете, стало чуть легче от того, что не мы одни, как говорится, такие. Всем спорт!

Актеры,Павел Прилучный,
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