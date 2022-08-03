Прилучный рассказал, с чем борется ежедневно

Павел Прилучный, который недавно сообщил, что снимается в новом необычном проекте «Слон», вчера поведал подписчикам о своей ежедневной борьбе.
Речь о том, что актеру крайне тяжело даются спортивные тренировки и заставить себя пойти в зал стоит ему титанических усилий. Ох, тут некоторые из нас узнают себя.
«Как же не хотелось сегодня опять идти на спорт: и день длинный, и тошно как-то, но надо, ничего не поделаешь, главное — себя перебороть, — делится Павел. — У меня вообще все через борьбу, каждый день»,
— признался актер.
И тут же подытожил:
«Занимайтесь спортом, друзья, воспитывайте душу и тело».
Ок, ок, постараемся следовать вашему примеру, Павел. Нам, знаете, стало чуть легче от того, что не мы одни, как говорится, такие. Всем спорт!