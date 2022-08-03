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1 час назад

Умер актер "Секретных материалов" Вин Скалли

Газета.Ru

Актер и журналист Вин Скалли скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает People. Артист появлялся в "Секретных материалах", а также озвучивал игры бейсбольного клуба "Доджерс" 60 лет.

Умер актер "Секретных материалов" Вин Скалли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Скалли впервые начал освещать игры "Доджерс" в 1950 году, когда команда располагалась в Бруклине. В 1953 году он стал самым молодым человеком, который транслировал игру Мировой серии. Он последовал за командой в Лос-Анджелес в 1958 году и "сыграл ключевую роль в знакомстве Лос-Анджелеса с бейсболом".

"Он был совестью, поэтом-лауреатом, запечатлевшим нашу красоту и запечатлевшим нашу славу",

- говорится в заявлении команды в Twitter.

В честь памяти о журналисте на официальном аккаунте "Доджерс" появился аватар с покойным Скалли.

Ранее сообщалось, что главный балетмейстер государственного академического хореографического ансамбля "Березка" и народная артистка СССР Мира Кольцова скончалась в возрасте 84 лет.

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