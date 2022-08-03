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1 час назад

Звезда "Миллионера из трущоб" вмешался в поножовщину на улице

Мария Каткова

Актер Дев Патель, известный по главной роли в фильме "Миллионер из трущоб", вмешался в драку и рискнул своей жизнью, чтобы спасти человека. Об этом сообщает портал 7 News.

Звезда "Миллионера из трущоб" вмешался в поножовщину на улице
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Сообщается, что драка между мужчиной и женщиной произошла в Австралии, в городе Аделаида, где актер живет со своей девушкой. Мужчина и женщина поспорили, после чего она нанесла ему ножевое ранение. Патель вмешался в драку и оказал первую помощь пострадавшему.

Представители актера заявили, что он выходил из магазина и стал свидетелем драки. Ему удалось прекратить нападение, а потом они с друзьями остались на месте и дождались приезда экстренных служб.

Они также добавили, что в этой ситуации "нет героев" и заявили, что надеются на то, что участие звезды в конфликте привлечет внимание законодателей к проблеме домашнего насилия.

Мужчина был доставлен в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Женщина предстанет перед судом Аделаиды и получит наказание, она находится за решеткой.

Ранее сообщалось, что Херд заявила об эректильной дисфункции Деппа.

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